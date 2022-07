Fotografía de archivo fechada el 14 de julio de 2017 del príncipe Andrés en Londres (Reino Unido). EFE/ Will Oliver

La historia sobre cómo el canal BBC obtuvo la entrevista del Príncipe Andrés en la que este habló sobre su relación con Jeffrey Epstein va a convertirse en una película que llevará por título "Scoop" (Exclusiva) y que podría estar protagonizada por Hugh Grant, según informó el medio Deadline.

La publicación de entretenimiento cita como fuentes al guionista Peter Moffat ("Your Honor") y a la productora Hilary Salmon, de The Lighthouse Film & Television, quienes dijeron que esperan empezar a rodar el filme en noviembre y que todavía no han elegido un director ni han comenzado a hacer un casting.