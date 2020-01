Fotografía sin fecha específica, cedida este miércoles por Imagine It Media, del cantante de reggaetón Nicky Jam (c) junto a un grupo de productores musicales en un estudio de grabación, en Miami (EE.UU.) Daddy Yankee y Nicky Jam lanzaron este miércoles 8 de enero de 2020 "Muévelo", su primer tema en conjunto en 20 años, después de la separación de Los Cangris, el dueto que los hizo famosos. EFE/ Imagine It Media/