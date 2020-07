La cantante y compositora estadounidense Mariah Angeliq, quien se ganó un lugar en la música urbana con "Pereito" y se está consolidado con temas como "Bandido" junto a Anuel AA, busca demostrar su originalidad en su próximo EP "Normal", según dijo en una entrevista con Efe.

"Yo quiero que me vean como versátil, como una artista diferente, con un flow diferente que puede hacer muchas cosas. No quiero que me pongan en una categoría o me limiten, yo puedo hacer muchas cosas y tener un carácter nuevo cada día. Creo que las personas somos algo infinito, no podemos limitarnos", aseguró.