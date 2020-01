Fotografía cedida donde aparece Lázaro Lima, investigador y profesor del Departamento de Estudios Africanos, Puertorriqueños y Latinos de la universidad pública de Nueva York Hunter College (CUNY). Un nuevo libro sobre la trayectoria de la jueza de la Corte Suprema estadounidense Sonia Sotomayor, "Being Brown: Sonia Sotomayor and the Latino Question", sirve para reflexionar sobre un momento "denigrante con los latinos como nunca antes", dijo a Efe el autor, Lázaro Lima. EFE/ Álbum Lázaro Lima