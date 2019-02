La lluvia dio una tregua este domingo en Londres a las estrellas de cine que acudieron al Royal Albert Hall para asistir a la 72 edición de los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, entre ellas Cate Blanchett, Rachel Weisz, Alfonso Cuarón o Bradley Cooper.

Cuarón y Cooper, nominados a mejor director esta noche por "Roma" y "A Star is Born", compartieron paseíllo con otros grandes nombres de esta edición como Rachel Weisz, Amy Adams y Margot Robbie, las tres nominadas a mejor actriz principal por sus papeles en "The Favourite", "Vice" y "Mary Queen of Scots", respectivamente.