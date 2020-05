19 may. 2020

EFE México 19 may. 2020

El festival mexicano de documentales Ambulante presentará mañana miércoles "¿Qué le pasó a las abejas?", un largometraje de Adriana Otero y Robin Canul que visibiliza la lucha de las comunidades mayas en torno a la protección de esos insectos frente a empresas transnacionales agroquímicas.

"Me enteré del tema a través de redes sociales y me pareció bastante interesante ver cómo las comunidades estaban luchando en contra de un gran corporativo como Monsanto, empecé a leer notas y me tope con Robin Canul", recordó la directora Adriana Otero en una entrevista telefónica con Efe.