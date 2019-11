La magia helada de "Frozen" (2013), uno de los mayores éxitos del cine de animación de todos los tiempos, regresa este fin de semana a los cines de Estados Unidos con una secuela que se postula como el estreno más destacado de la cartelera.

Tras recaudar 1.274 millones de dólares con la primera película e inundar multitud de hogares infantiles con la canción "Let it Go", los directores Chris Buck y Jennifer Lee se vuelven a poner al frente de esta continuación que, en su versión original, cuenta de nuevo con las voces de Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad.