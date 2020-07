La actriz y cantante mexicana Litzy da vida en "Manual para galanes" a Mariana, una mujer lesbiana a través de la que busca, según explicó en entrevista con Efe, dar visibilidad a la comunidad LGBT con comedia, amor y respeto.

"Es el primer personaje LGBT que hago y eso me llenó de orgullo y de emoción porque es un reto, de alguna manera. La comunidad siempre me ha apoyado muchísimo y para mí era importante interpretar a alguien en el que ellos pudieran verse representados o pensar 'mira, no es tan complicado abrirse y la gente que te quiere te va a apoyar'", expresó.