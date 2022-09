El cineasta surcoreano Kim Ki-duk murió por el coronavirus en diciembre de 2020 pero logró acabar el rodaje de su última película, "Kone Taevast" (La llamada de Dios), montada por su amigos y estrenada hoy en Venecia.

"¿Qué es la vida, la juventud o la vejez? Cuanto más se acerca la muerte, más los seres humanos echan en falta su juventud. Echo de menos mis veinte años. He cometido muchos errores en mi juventud y si pudiera retroceder en el tiempo, me gustaría actuar bien. Pero la vida no vuelve atrás", anotó el cineasta sobre su película.