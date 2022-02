Reproducción de una instantánea cedida por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) de la coreógrafa y bailarina chilena Carmen Beuchat (1941). EFE/ As/coa

Fotografía cedida por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) donde se aprecia una obra del cubano Waldo Díaz-Balart (1931). EFE/ As/coa

Fotografía cedida por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) donde se aprecia una obra de la colombiana Alicia Barney (1952). EFE/ As/coa

Una exposición de 41 artistas latinoamericanos y caribeños cuyo trabajo contribuyó a crear la vibrante escena artística de Nueva York en los convulsos años sesenta y setenta, abre mañana al público en la Sociedad de las Américas, en una muestra que supone una reflexión sobre la emigración y la identidad.

"This Must Be The Place: Latin American Artists in New York, 1965-1975" es la segunda parte de una exposición que el año pasado mostró fragmentos del trabajo individual o colectivo de estos artistas, que vivieron y trabajaron en esta ciudad en las décadas de 1960 y 1970.