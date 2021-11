La reconocida banda española de pop La Oreja de Van Gogh arranca este jueves en Orlando, Florida, su gira estadounidense "Un susurro en la tormenta", homónima de su más reciente álbum, que fue "retrasada", no "suspendida", a causa de la pandemia y que ahora promete a sus seguidores "dos horas de evasión".

"No ha quedado otra, lo primero es la salud. No había otra alternativa, no ha habido otro momento para hacerlo. Ha sido duro evidentemente, pero las prioridades las teníamos claras", dice a Efe este miércoles en Miami Leire Martínez, vocalista del grupo.