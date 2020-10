El artista mexicano de pop alternativo Jorge Siddhartha publicó recientemente "80 días", una canción junto al español Carlos Sadness que formará parte de su próximo disco, fruto de la pandemia, ya que, aseguró entrevista con Efe que no quería hacer un sexto disco.

"Si hay algo positivo de esto es haber hecho un disco. No estaba entre mis planes hacer disco, por lo menos no tan rápido, pero la pandemia fue detonante. Yo no quería hacer un nuevo disco, quizá alguna canción, luego otra y luego otra, pero no un álbum", confesó.