La secuela de la película "Venom" (2018), que tenía previsto estrenarse el 2 de octubre de este año, ha retrasado su desembarco en los cines hasta el 25 de junio de 2021 debido a la crisis global por el coronavirus.

El estudio Sony aprovechó el anuncio para desvelar que esta secuela se titulará "Venom: Let There Be Carnage".