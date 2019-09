Amazon Studios anunció este martes que su serie sobre "The Lord of The Rings" se rodará en Nueva Zelanda y detalló que la preproducción de este ambicioso proyecto televisivo ya ha empezado y que la producción como tal comenzará en Auckland en los próximos meses.

Nueva Zelanda fue también el lugar elegido para rodar la exitosa trilogía de Peter Jackson que adaptó al cine los libros de "The Lord of The Rings" escritos por J.R.R. Tolkien: "The Fellowship of the Ring" (2001), "The Two Towers" (2002) y "The Return of the King" (2003).