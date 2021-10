Foto de archivo de los creadores de la serie Game of Thrones David Benioff (i) and D.B. Weiss (d). EFE/EPA/JASON SZENES

"House of the Dragon", la primera serie derivada ("spin-off") de la trama de "Game of Thrones" (2011-2019), presentó este martes sus primeras imágenes.

"Dioses, reyes, fuego y sangre", dice una voz en este "teaser" (primer adelanto de una cinta o serie antes del tráiler oficial).