El polémico libro escrito por la sobrina de Donald Trump, Mary Trump, sobre el presidente de EE.UU. y su familia lo describe como un narcisista sin principios que ha adoptado el engaño como un "modo de vida" tras haber quedado traumatizado por su padre, que le impidió "desarrollar y experimentar todo el espectro de emociones humanas".

Así lo revelan los adelantos de la obra, que tiene previsto salir a la venta el 14 de julio, que han publicado este martes The New York Times y The Washington Post, y que dan detalles de las décadas de disfunción familiar de los Trump que han dado forma al actual líder de EE.UU. quien, según la editorial Simon & Schuster, "ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo".