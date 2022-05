13 may. 2022

13 may. 2022

Fotografía cedida este jueves por Lehman Center for the Performing Arts en la que se registró a la cantante Yolanda Rivera, "la dama de la salsa", única mujer que ha sido parte de La Sonora Ponceña y con la que grabó ocho discos. EFE/Lehman Center

Fotografía cedida este jueves por Lehman Center for the Performing Arts en la que se registró a los integrantes de la legendaria orquesta puertorriqueña Sonora Ponceña, una de las más importantes en el género de la salsa. EFE/Lehman Center

Nueva York, 12 may (EFE). - La orquesta La Sonora Ponceña regresa a Nueva York tras el paro por la pandemia con su sonido inconfundible y los éxitos acumulados en sus casi siete décadas en los escenarios para presentarse este sábado en el Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx.

La Sonora Ponceña es una de las preferidas del público que, a través de los años, ha bailado al son de temas como "Hacheros pa' un palo", que dio título a su primer álbum en 1968 y a su primer éxito, bajo la dirección de su pianista y fundador Enrique "Quique" Lucca. También son himnos de la agrupación temas como "Yambeque", "Canto al amor", "Boranda", "Moreno soy", "Fuego en el 23" y "Hasta que se rompa el cuero", que se han convertido prácticamente en obligatorios en sus conciertos.