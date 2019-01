La cantante Lady Gaga anunció hoy la retirada en las plataformas de "streaming" de su canción "Do What U Want (With My Body)" -"Haz lo que quieras (Con mi cuerpo)"-, una colaboración con el rapero R. Kelly, después de que las acusaciones de abuso sexual contra este artista hayan vuelto al punto de mira.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la reciente ganadora de un Globo de Oro a la mejor canción por "A Star Is Born" ("Ha nacido una estrella") afirmó que "las acusaciones contra R. Kelly son absolutamente horripilantes e indefendibles", por lo cual retira la colaboración de iTunes y otras plataformas musicales.