La actriz y modelo francesa Laetitia Casta aseguró hoy en una entrevista con Efe que en cada decisión que ha tomado en su vida y en su carrera "ha estado siempre la solidaridad femenina".

"Desde joven he tenido que imponerme como mujer, primero en mi educación y después en mi oficio, y tanto en las decisiones que he tomado como en las películas que he elegido hacer, en mis ideas y convicciones -declaró- ha estado siempre la solidaridad femenina".