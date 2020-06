La artista argentina Lali Espósito transita actualmente, y con un gran gusto, entre las divertidas aguas sexis y color pastel del pop urbano y las oscuras corrientes de la serie "Sky Rojo", que protagoniza con Miguel Ángel Silvestre para Netflix, de la mano de los productores de la "Casa de papel".

"Yo soy así, tengo muchas aristas. En la música me he dado cuenta de que las canciones que mejor funcionan son las que rescatan mi lado más lúdico, las que invitan a bailar, a jugar a sentirse bien. Mientras que últimamente me he esforzado por papeles que representen desafíos importantes", dijo Lali en una entrevista con Efe.