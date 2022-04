Encarna uno de los personajes protagonistas de la serie "Sky rojo", agota entradas de sus conciertos en Latinoamérica en tiempo récord y posee su propia colección cápsula de ropa. La argentina Lali Espósito se define como "ecléctica" y, entre la vorágine de proyectos, disfruta su éxito. "Soy ‘sudaca’ y mujer, es difícil estar en espacios artísticos de éxito", dice.

"Desde pequeña he sido así, lo ecléctico y lo cambiante me atrae y me sale de forma natural", declara Espósito a EFE en una entrevista telefónica. Lo hace al finalizar su jornada de rodaje de "Sky Rojo” (Netflix) y de camino a un estudio de grabación, donde prepara su siguiente álbum durante su breve estancia en España, con la vista puesta en volver a Argentina.