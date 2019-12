La hija del capitán del acorazado alemán Admiral Graf Spee Hans Langsdorff, Inge Nedden (i), y su esposo Rudiger Nedden (c) participan en una ofrenda floral el 11 de diciembre de 2019 en la costa de Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Hans Wilhelm Langsdorff pasó a la historia militar por tomar una difícil decisión. El 17 de diciembre de 1939, hace 80 años, voló el acorazado alemán Admiral Graf Spee, que quedó hundido frente a Montevideo, y se convirtió en héroe para los británicos pero no fue "bien visto" por sus compatriotas.

"Durante el Tercer Reich el hecho de que un capitán no se haya hundido con su buque y no haya peleado hasta que su buque se hundiera no fue bien visto de ninguna manera", explica a Efe una de sus hijas, Inge Nedden, durante una entrevista en Montevideo.