Fotografía sin fechar cedida por Paramount Players donde se muestra un fotograma de la película "Dora and the Lost City of Gold", del director James Bobin, con Eva Longoria (i) , Isabela Moner (c) y Michael Peña (d) en el elenco. EFE/Vince Valitutti/Cortesía

Las aventuras infantiles y muy latinas de "Dora The Explorer" animarán la cartelera estadounidense el próximo fin de semana, en el que también se estrenarán otras películas como "Scary Stories to Tell in the Dark" o "The Kitchen".

La actriz estadounidense de origen peruano Isabela Moner da vida a la famosa y valiente exploradora en "Dora and the Lost City of Gold", cinta de James Bobin ("Alice Through the Looking Glass", 2016) con un elenco casi latino por completo en el que también figuran Eva Longoria, Eugenio Derbez y Michael Peña.