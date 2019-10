Fotografía cedida por Carma Connected donde aparecen, desde la izquierda, Maria Elisa Ayerbe, Suzy Shinn, Pamela Bustios, Shari Short, Gabriela Gonzalez, Elena Rose, Gale y Ali Stone, mientras posan durante su participación en el encuentro "What She Said", el lunes 30 de septiembre de 2019, en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Carma Connected