¿Llegará un nuevo temazo como “Let it Go”? ¿Elsa buscará el amor? ¿Seguirá helado el reino de Arendelle? Los creadores “Frozen 2” adelantan, a dos meses de su estreno, algunas pistas de la segunda entrega de la historia que, estrenada en 2013, se convirtió en un clásico de Disney.

El cuento de las hermanas Elsa y Ana recorrió el mundo, tanto que a día de hoy es difícil dar con alguna persona que no haya escuchado nunca hablar de los poderes helados de la protagonista, del carismático Olaf o que no le suenen familiares los acordes de la omnipresente "Let It Go".