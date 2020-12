Imagen de "The Mandalorian" cedida por Disney+. EFE

2020 ha sido el año de la explosión definitiva de las series, con estrenos que han conmocionado la vida social y política, como "Unorthodox" o "Mrs. America"; provocadores al límite, como "The Boys" o "The Good Fight", o capaces de generar en muchos el deseo de jugar al ajedrez, como "The Queen's Gambit".

"THE QUEEN'S GAMBIT", NETFLIX