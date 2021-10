Vista de dos de los frescos de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga en Soria (España), exhibidos este lunes en la exposición "España 1000-1200: Arte en las fronteras de la fe" en el museo de "The Cloisters", un anexo del Metropolitan Museum de Nueva York. La imaginería medieval española, en sus versiones cristiana, musulmana y judía, es la protagonista de una particular exposición en la que el museo de "The Cloisters", en el extremo norte de Manhattan, muestra sus piezas más sobresalientes de lo que ha llamado "Arte en las fronteras de la fe". EFE/Javier Otazu

Vista de dos páginas de una Biblia hebrea confeccionada en el siglo XIV en Toledo (España) exhibida este lunes en la exposición "España 1000-1200: Arte en las fronteras de la fe" en el museo de "The Cloisters", un anexo del Metropolitan Museum de Nueva York. La imaginería medieval española, en sus versiones cristiana, musulmana y judía, es la protagonista de una particular exposición en la que el museo de "The Cloisters", en el extremo norte de Manhattan, muestra sus piezas más sobresalientes de lo que ha llamado "Arte en las fronteras de la fe". EFE/Javier Otazu