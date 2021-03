Laura Pausini, Diane Warren y Niccolò Agliardi ganaron hoy el Globo de Oro a la mejor canción original por "Io Sì", tema de la cinta italiana "The life ahead".

"Io Sì" se impuso a "Fight for you" ("Judas and the Black Messiah"), "Hear My Voice" ("The Trial of Chicago 7"), "Speak Now" ("One night in Miami") y "Tigress & Tweed" ("The United States vs Billie Holliday").