Librero y productor de cine, el miamense Mitchell Kaplan cree que el séptimo arte y la literatura han mantenido una fructífera relación a pesar de sus formatos únicos, porque ambos "narran buenas historias", como ocurre con "Let Him Go", la última película que ha producido.

"Mira cuántas películas maravillosas y ahora series de televisión se basan en libros", dice a Efe Kaplan, cuyas librerías Books & Books son uno de los pocos lugares donde se puede comprar un libro en persona en Miami, que se ha convertido en un desierto en esta materia.