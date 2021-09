Lin-Manuel Miranda ganó este domingo el Emmy al mejor programa de variedades pregrabado gracias a la adaptación televisiva de su musical "Hamilton".

Miranda y "Hamilton" se impusieron a los también nominados "8:46 - Dave Chappelle", "A West Wing Special To Benefit When We All Vote", "Bo Burnham: Inside", "David Byrne's American Utopia" y "Friends: The Reunion".