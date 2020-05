14 may. 2020

EFE Los Ángeles (EE.UU.) 14 may. 2020

Lin-Manuel Miranda, Gloria Estefan y Melissa Fumero participarán como invitados en el especial de dibujos animados que emitirá la serie "One Day at a Time", al no poder continuar con los rodajes en el estudio por el coronavirus.

El capítulo animado se emitirá el 16 de junio y contará con el reparto habitual de la serie, transformado en dibujos junto a Miranda, Estefan y Fumero, quienes ya actuaron como familiares de los protagonistas en la tercera temporada y repetirán los mismos papeles, informó hoy el equipo de la ficción.