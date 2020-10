HBO Max confirmó este viernes que llevará a la televisión las aventuras de Linterna Verde con una serie bajo la supervisión de Seth Grahame-Smith.

Medios estadounidenses señalaron este viernes que Grahame-Smith, quien ha trabajado como guionista en películas como "The Lego Batman Movie" (2017) y en series como "The Hard Times of RJ Berger", será el "showrunner" (máximo responsable de una serie) de este proyecto televisivo sobre el superhéroe Linterna Verde del que ya circulaban rumores desde el año pasado.