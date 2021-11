El cantante y autor Lionel Richie firmó un contrato exclusivo de distribución a nivel global de todo su catálogo con la productora Universal Music Publishing Group (UMPG), que incluye grandes éxitos cosechados a lo largo de la larga carrera del estadounidense como "Hello", "Lady", Dancing on the Ceiling" o "All Night Long".

También incluye "Say You, Say Me", y la popular canción con fines caritativos que compuso junto a Michael Jackson en 1985, "We Are the World".