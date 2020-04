El estudio Lionsgate se ha aliado con YouTube y Fandango para lanzar "Lionsgate Live! A Night at the Movies", una iniciativa que, debido a la crisis del coronavirus, ofrecerá gratis las películas "The Hunger Games" (2012) "Dirty Dancing" (1987), "La La Land" (2016) y "John Wick" (2014).

Con el objetivo de celebrar el cine mientras las salas están cerradas por la pandemia, Lionsgate explicó este lunes en un comunicado que "Lionsgate Live! A Night at the Movies" se desarrollará en cuatro viernes consecutivos en YouTube y que comenzará el 17 de abril a las 18.00 hora local de Los Ángeles (1.00 GMT del lunes).