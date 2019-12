Los cines en Estados Unidos han visto esta Navidad los estrenos destacados de "Spies in Disguise" y de "Little Women", que compiten en las salas con "Star Wars: The Rise of Skywalker", dominadora absoluta de las fiestas.

Los estrenos de la semana llegaron a las salas el miércoles, día de Navidad, para aprovechar el puente de cinco días en Estados Unidos, por lo que el viernes no habrá novedades como suele ser la costumbre.