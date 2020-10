Sin grandes estrenos cinematográficos de aquí a final de año, los cines se desangran. "No Time to Die", "Black Widow", "West Side Story", "Dune"… Todas debían ver la luz en estas semanas, pero los estudios han dado marcha atrás debido al coronavirus. Solo queda en pie "Wonder Woman 1984", prevista para Navidad tras varios retrasos.

Mientras tanto, las plataforma digitales se quedan con varios de los títulos que iban a llegar a los cines: las secuelas de "Borat" y "Coming to America" se verán por Amazon, mientras que "Soul" pasará a Disney+, al igual que hiciera "Mulan".