US actor William Jackson Harper (L) and actress Ali Ahn (R) attends the 25th Critics' Choice Awards in Santa Monica, California, USA, 12 January 2020. (Cine, Estados Unidos) EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

US actors Rain Phoenix (L) and Joaquin Phoenix (R) attends the 25th Critics' Choice Awards in Santa Monica, California, USA, 12 January 2020. (Cine, Estados Unidos, Fénix) EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

Los premios Critics' Choice Awards, que entrega cada año la Critics Choice Association (CCA), se rindieron hoy ante Quentin Tarantino y su cinta "Once Upon a Time... in Hollywood", que se llevó el galardón a la mejor película.

Tarantino ganó, además, el reconocimiento al mejor guion original, Brad Pitt se coronó como mejor actor de reparto, y "Once Upon a Time... in Hollywood" se hizo con un premio más al mejor diseño de producción (Barbara Ling y Nancy Haigh).