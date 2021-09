La vocalista de The Fugees, Lauryn Hill, en una fotografía de archivo. EFE/Peter Klaunzer

La legendaria banda de hip-hop The Fugees anunció este martes que volverá a reunirse en los escenarios después de 15 años para una gira internacional que comienza mañana en Nueva York, con un concierto secreto para apoyar una campaña contra el hambre.

La banda haitiano-estadounidense celebrará con este "tour" el 25 aniversario de su segundo y último álbum, "The Score" (1996), que ganó el premio Grammy al mejor álbum de rap y contiene uno de sus temas de mayor éxito, "Ready or Not", con doce actuaciones repartidas entre tres continentes.