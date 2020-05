Fotografía cedida por FX del actor Harvey Guillén. Los vampiros se han pasado una eternidad (literalmente) sembrando terror y muerte, pero también pueden resultar muy divertidos. Al menos así es en "What We Do in the Shadows", una absurda y brillante serie que, con el latino Harvey Guillén, ahonda en los sinsabores cotidianos de un grupo de chupasangres. "Creo que a mucha gente le atraen los vampiros porque son 'outsiders'", aseguró a Efe el actor. EFE/ FX