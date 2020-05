Luca Guadagnino, el director de "Call Me by Your Name" (2017), se pondrá al frente de la nueva versión de "Scarface" que prepara Universal, un proyecto que lleva muchos años en gestación sin haberse podido concretar.

Medios estadounidenses señalaron este jueves que Guadagnino será el encargado de reimaginar la célebre historia de "Scarface", que fue llevada a la gran pantalla en 1932 de la mano del cineasta Howard Hawks y en 1983 bajo las órdenes del director Brian de Palma y con Al Pacino como protagonista.