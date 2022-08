El cantante puertorriqueño Luis Fonsi, de gira por España, charla con EFE todo tipo de cuestiones, como su relación con compañeros como los españoles Antonio Orozco y David Bisbal o los 5 años transcurridos desde la salida de "Despacito", "un antes y un después" en sus casi 25 años de carrera.

"Yo no pienso tanto en la canción, pero todos los días me lo recuerdan en entrevistas -explica-. Aún no entiendo bien por qué pasó lo que pasó y no quiero entenderlo. No soy de mirar números, de contar premios... Lo que me importa es que solo trajo cosas buenas a mi vida y que conocí un lado del mundo que no conocía con mi música".