Luis Fonsi será uno de los interpretes hoy de la canción "We Don't Talk About Bruno" ("No hablamos de Bruno") en la gala de los Óscar y, aunque está feliz por participar en esta ceremonia, lo que más ilusión le hace es celebrar la cultura latina y el castellano.

"Estoy contentísimo de estar acá, por primera vez en los Óscar", dijo a los medios Fonsi a su llegada al teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.), donde se celebra la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood.