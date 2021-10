El presidente francés, Emmanuel Macron, en el acto de la símbólica devolución de la colección de 26 piezas a Benin. EFE/EPA/MICHEL EULER / POOL MAXPPP OUT

Francia escenificó este miércoles la devolución a Benín de 26 obras del tesoro real de Abomey en una ceremonia encabezada por Emmanuel Macron, el primer líder europeo en restituir a África una parte del patrimonio saqueado durante el colonialismo.

“Francia no podía permanecer pasiva ante el hecho de que el 95 % del patrimonio africano se encuentre fuera de sus fronteras. No había razón para que la juventud de Benín no pueda tener acceso a su patrimonio”, dijo Macron en la ceremonia simbólica de entrada, que tuvo lugar en el museo etnológico francés, el Quai de Brainly.