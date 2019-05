Nick Mason, batería de Pink Floyd, presenta la exposición "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains". EFE

Fotografías de Syd Barrett, que forman parte de la exposición "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains". EFE

Vista de la exposición "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains". EFE

La capital española se convierte desde esta semana en la cuarta sede mundial de una exitosa exposición en torno a Pink Floyd y su colosal aportación musical, técnica y creativa a la música, especialmente al directo, "algo así como pasar de la televisión en blanco y negro al color", señaló este jueves sus organizadores.

Nick Mason, emblemático batería de la formación y el único que participó en todos sus álbumes, ha supervisado la organización de esta antología, titulada "The Pink Floyd Exhibition. Their Mortal Remains" y que avanza en sentido cronológico desde sus inicios en los años 60 hasta sus últimos discos, "A momentary lapse of reason" (1987) y "The division bell" (1994), ya sin Roger Waters.