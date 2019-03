"Manhattan Beach" es la quinta novela de la escritora estadounidense Jennifer Egan, una "carta de amor" al Nueva York de la era de los gánsteres que le supuso un trabajo tan duro como para preguntarse si el éxito la había "arruinado" tras alzarse con un premio Pulitzer de ficción en 2011.

"Realmente es la cosa más dura que he hecho, de lejos y sin lugar a dudas", confiesa la autora en una entrevista con Efe en su casa de Brooklyn, un oasis de tranquilidad desde que en 2018 publicó el libro, ahora editado en español por Salamandra, tras la "larga pausa de siete años" que siguió al laureado "A Visit From The Goon Squad" (2010).