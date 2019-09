La actriz nominada al Óscar Margot Robbie está negociando producir y participar en una película inspirada en el aclamado cortometraje cómico "Fools Day" (2013), dirigido por Cody Blue Snider, quien repetirá al frente del nuevo proyecto, informaron hoy medios de comunicación especializados.

Robbie, quien acaba de encarnar a Sharon Tate en la última película de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood", participaría como productora ejecutiva con su propia compañía, Luckychap Entertainment, y además contaría con un papel en la producción.