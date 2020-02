Margot Robbie attends the 73rd annual British Academy Film Award at the Royal Albert Hall in London, Britain, 02 February 2020. EFE/EPA/NEIL HALL

Las bravas protagonistas de "Birds of Prey", con un reparto femenino liderado por Margot Robbie, marcan la novedad principal de la cartelera de Estados Unidos en un fin de semana sin mucha actividad y en el que la atención del cine estará puesta en los Óscar que se celebran este domingo.

"Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", por su larguísimo título completo, ha sido dirigida por Cathy Yan ("Dead Pigs", 2018) a partir de un guion de Christina Hodson ("Bumblebee", 2018) y redondea su apuesta por el talento de las mujeres con un elenco en el que figuran junto a Robbie las actrices Mary Elizabeth Winstead y Rosie Pérez.