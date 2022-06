Desde que hace 13 años debutó con "El tiempo entre costuras", María Dueñas sabe lo que es vender muchos libros, con historias que enganchan a jóvenes y a abuelos por igual y que han colocado su nombre en el podio del sector de las superventas, denostado por muchos, pero que ella no duda en defender a capa y espada: "Los 'best seller' sirven para que el sector funcione, para que la magia de la lectura permanezca", afirma a Efe la autora española.

"Hay gente que se empeña en decir que los 'best seller' son una cosa como poco importante. No, no, los 'best seller', por ir a lo utilitarista, sirven para generar lectores, para que el sector funcione y se generen nuevos puestos de trabajo. Y sirven para que la máquina no pare y para que la magia de la lectura permanezca", asegura Dueñas (Puertollano, 1964).