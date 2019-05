30 may. 2019

EFE Pollensa (Mallorca) 30 may. 2019

Maria João Pires, una de las grandes pianistas del siglo XX, es "muy pesimista" sobre el futuro de la música, que ve sometido "al comercio", que impone el "entretenimiento" sobre la concepción artística. "La música es arte o no, y si no es arte no es nada", afirma.

La intérprete portuguesa, que ofrece mañana el concierto inicial del séptimo Formentor Sunset Classics, ha cambiado en la etapa final de su larga carrera las grandes giras por un contacto más directo con el público y, con 74 años, dedica buena parte de sus energías al centro de artes que ha abierto en su país, en Belgais, donde busca abrir brechas en la dinámica que critica.