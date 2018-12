El clásico navideño de la cantante estadounidense Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You" logró un nuevo récord en la plataforma de música en streaming Spotify estas Navidades, alzándose como la canción con mayor número de reproducciones en un día, informaron hoy medios locales.

El pasado 24 de diciembre, la composición que Carey cantó por primera vez en 1994 alcanzó los 10,8 millones de reproducciones en Spotify, superando así a "SAD!" del rapero estadounidense XXXTentacion, que ostentaba el récord hasta entonces con 10,4 millones de reproducciones el día después de su fallecimiento.